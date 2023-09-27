Ürdün Ordusu Suriye'den Uyuşturucu Yüklü İki İnsansız Hava Aracını Düşürdü

Ürdün ordusu, Suriye topraklarından gelen uyuşturucu yüklü iki adet insansız hava aracını düşürdü. El konulan maddeler ilgili yetkililere teslim edildi.

AMMAN, 27 Eylül (Xinhua) -- Ürdün ordusu, Salı günü Suriye topraklarından gelen uyuşturucu yüklü iki adet insansız hava aracını düşürdü.

Devlete ait Petra Haber Ajansı, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Doğu Askeri Bölge personelinin büyük miktarda kristal metamfetamin taşıyan iki insansız hava aracını engellediğini duyurdu.

El konulan maddelerin ilgili yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Haberde ordunun, sınır hatlarından gelecek her türlü tehditle ve ulusal güvenliğe zarar vermeye ve vatandaşlarda korku uyandırmaya yönelik her türlü girişimle mücadele etme konusundaki kararlılığını yinelediği vurgulandı.

Ürdün, geçen birkaç ay içinde topraklarına uyuşturucu yahut silah sokmaya çalışan çok sayıda insansız hava aracını düşürdü.