Ürdün Ordusu Suriye'den Uyuşturucu Yüklü İHA'ları Düşürdü

Ürdün ordusunun, Suriye'nin güneyinden geldiği belirlenen uyuşturucu yüklü 2 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Ürdün'ün "Almamlaka" isimli televizyon kanalının internet sitesinde yer alan habere göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığından bir askeri yetkili, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Yetkili, Sınır Muhafız Güçlerinin, Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi ve askeri güvenlik servisleriyle koordineli olarak, doğu askeri bölgesine bağlı cephelerden birinde bugün Suriye'den gelen ve bir miktar uyuşturucu taşıyan 2 insansız hava aracı tespit ettiğini aktardı.

Askeri yetkili, söz konusu 2 İHA'nın düşürüldüğünü, içinde bir miktar metamfetamin ele geçirildiğini ve resmi makamlara teslim edildiğini belirtti.

Ürdün ordusu, Ekim 2021'den bu yana Suriye'den Ürdün'e geçmeye çalışan, uyuşturucu, silah ve patlayıcı yüklü çok sayıda insansız hava aracını düşürdüğünü açıklamıştı.

Suriye ve Ürdün, sınırdaki uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele amacıyla 23 Temmuz'da bir güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Toplantıya Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni ile Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ve İstihbarat Başkanı Tümgeneral Husam Luka katılmıştı.

Buluşmada, uyuşturucu tehlikesi, üretim ve kaçakçılık kaynakları ile kaçakçılık operasyonlarını organize eden, yöneten ve uyuşturucunun sınırdan kaçak yollarla Ürdün'e girişini yürüten taraflarla mücadelede işbirliği ele alınmıştı.