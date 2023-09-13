Ürdün, Libya'ya yardım uçağı gönderdi

Ürdün, Orta Akdeniz'de etkili olan 'Daniel' fırtınası nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Libya'ya yardım uçağı gönderdi. Kraliyetin, çadır, battaniye, şilte ve gıda kolilerini taşıyan bir uçak gönderdiği belirtildi.

Ürdün, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Libya'ya yardım uçağı yolladı.

Ürdün Haşimi Hayır Cemiyetinden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Kraliyetin, Libya'ya çadır, battaniye, şilte ve gıda kolilerini taşıyan bir uçak gönderdiği aktarılan açıklamada, yardımların afetzedelere ulaştırılması için Libya'daki ilgili mercilerle irtibatın sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın talimatı doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı ve ordunun koordinasyonu çerçevesinde yardımların gönderildiği belirtildi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde şu ana kadar 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.