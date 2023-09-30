Ürdün, Kuveyt ve Umman Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı

Ürdün, Kuveyt ve Umman, Pakistan'da meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadı. Ülkeler, hayatını kaybedenlere başsağlığı dileklerini iletti ve her türlü şiddet ve terörizmi reddettiklerini vurguladı.

Ürdün, Kuveyt ve Umman, Pakistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırılarını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sufyan Kudah'ın yaptığı ve resmi haber ajansı Petra'da yer alan yazılı açıklamasında, Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde meydana gelen, onlarca kişinin ölümü ve yaralanmasına sebep olan iki terör saldırısını şiddetle kınandığı belirtildi.

Ülkesinin her türlü şiddet ve terörizmi reddettiğini vurgulayan Sözcü Kudah, ölenlere rahmet, yaralılara başsağlığı temennisinde bulundu.

-Umman

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Pakistan'ı hedef alan bombalı saldırının şiddetle kınandığı belirtilirken ölenlerin ailelerine en içten taziye dileklerinin iletildiği kaydedildi.

Açıklamada Umman'ın her türlü şiddet ve terörizmi kınadığı yinelendi.

-Kuveyt

Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ise Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'ye gönderdiği taziye mesajında, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa temennisini iletti.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da Pakistan'daki terör saldırılarında yaşamını yitirenler için başsağlığı ve yaralananlar için acil şifa temennisinde bulundu.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Mastung bölgesinde bir cami yakınında, Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde de bir camide intihar saldırısı düzenlenmişti.

Saldırılarda 57 kişi hayatını kaybetmiş 140'tan fazla kişi de yaralanmıştı.