Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri Gazze'ye Tıbbi Yardım Bıraktı

AMMAN, 6 Kasım (Xinhua) -- Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak Pazartesi günü Gazze Şeridi'nde bulunan Ürdün sahra hastanesine havadan acil tıbbi malzeme yardımı bıraktı.

Devlete ait Petra Haber Ajansı, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, abluka altındaki Gazze'ye karayoluyla yardım ulaştırılmasında yaşanan gecikmeler nedeniyle hastanedeki malzemelerin tükenmek üzere olduğunu ve Ürdün'ün Gazze halkına desteğinin devamı olarak söz konusu operasyonun yapıldığını belirtti.

Ürdün Kralı II. Abdullah Pazartesi günü X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Korkusuz hava kuvvetleri personelimiz, gece yarısı Gazze'deki Ürdün sahra hastanesine havadan acil tıbbi yardım bıraktı" ifadesini kullandı.

Haberde Ürdün sahra hastanesinin her türlü zorluğa rağmen Gazze'deki yaralıları tedavi etmeye ve Filistin bölgesindeki halkın ıstırabını hafifletmek üzere insani yardım görevini yerine getirmeye devam ettiği ifade edildi.