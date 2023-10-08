Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı. Hamas ile İsrail arasındaki saldırılar nedeniyle bölgede yükselen tansiyonun düşürülmesi için ortak çabaların arttırılması gerektiği vurgulandı.

Ürdün Kralı, Mısır Cumhurbaşkanı ve Irak Başbakanı ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele aldı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Irak Başbakanı ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Hamas ile İsrail'in karşılıklı saldırıları nedeniyle bölgede yükselen tansiyonu düşürme yolları değerlendirildi.

Bölgedeki tırmanışın barış ve istikrara olumsuz yansımaları olacağı, bu nedenle tansiyonu düşürmek için ortak çabaların arttırılması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 370 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 200 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.