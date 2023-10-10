Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki Gerilimi Ele Aldı

Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze Şeridi ve çevresinde tırmanan gerilimde itidalli davranma, sivilleri koruma ve uluslararası insani hukuka riayet etmenin önemini vurguladı.

AMMAN, 10 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Kralı II. Abdullah, Gazze Şeridi ve çevresinde tırmanan gerilimde itidalli davranma, sivilleri koruma ve uluslararası insani hukuka riayet etmenin önemini vurguladı.

Haşimi Kraliyet Sarayı'ndan Pazartesi günü yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile devam etmekte olan Filistin-İsrail çatışmalarındaki son gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesinde söz konusu ifadeleri kullandı.

Tırmanan gerilime son verilmesi için uluslararası girişim çağrısı yapmada BM'nin rolünü vurgulayan Kral Abdullah, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için Filistin-İsrail çatışmasına adil bir çözüm bulunmasının önemini yineledi.