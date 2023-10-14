Ürdün Kralı Gazze'deki Savaşın Durması İçin Uluslararası Çaba Gösterilmesini İstedi

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde savaşın durması için azami uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu. Kral Abdullah, Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması ve suçsuz sivillerin himayesinin önemini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail ablukası ve saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde savaşın durması için azami uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in Kral Abdullah'ı telefonla aradığı belirtildi.

Görüşmede, Kral Abdullah, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardımların ulaştırılmasının kolaylaştırılması ve suçsuz sivillerin himayesinin önemini vurguladı.

İnsani görevlerini yerine getirmeye çalışan uluslararası örgütlerin engellenmesi konusunda uyarıda bulunan Ürdün Kralı, "Gazze'deki savaşın durması için azami çaba gösterilmeli. Filistin meselesine iki devlet temelinde, adil bir çözüm bulunması ve Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi zorunludur." dedi.

Açıklamada, Kral Abdullah'ın Filistin-İsrail çatışmasına çözüm bulmak amacıyla birçok ülkeden yetkililerle görüşmeler yaptığı kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi'nin de Kral Abdullah'ın talimatıyla Gazze'deki durumla ilgili temaslarda bulunmak bugün Avrupa turuna başlayacağı bildirildi.