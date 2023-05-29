Ürdün Kralı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Yüksek Seçim Kurulunun geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral 2. Abdullah'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.

Kral Abdullah'ın telgrafta "iki ülke ve halklarının çıkarına hizmet edecek, bölgesel ve uluslararası barışın, refahın geliştirilmesine katkıda bulunacak şekilde ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını" vurguladığı kaydedilen açıklamada, Ürdün Kralı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başarı, Türk halkına daha fazla ilerleme ve refah temennilerini ilettiği aktarıldı.