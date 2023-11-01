Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve Veliaht Prens BAE'ye geldi

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah ve oğlu Veliaht Prens Al Hüseyin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ziyaret gerçekleştirdi. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından karşılanan Kral Abdullah ve Veliaht Prens, bölgesel işbirliği ve kalkınma konularını görüşmek üzere temaslarına başladı.

Ürdün Kralı 2'nci Abdullah, oğlu Veliaht Prens Al Hüseyin ile dün Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Abu Dabi'de BAE Devlet Başkanı Muhamed bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılanan Kral Abdullah ve Veliaht Prens, bugün temaslarına başladı. BAE Devlet Başkan Al Nahyan ziyarete dair "Ülkelerimiz arasındaki köklü ve tarihi bağları görüşmek üzere Ürdün Kralı II Abdullah'ı kabul etmekten memnuniyet duydum. BAE ve Ürdün, güçlü ekonomik ortaklık ve halklar arası etkileşim yoluyla bölgesel işbirliği, kalkınma ve istikrarı güçlendirmek için ortak çabalarda birleşmeye devam etmektedir" açıklamasını yaptı.