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Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Dünya Haberleri

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular de ele alındı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan Ürdün Dünya Haberler

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