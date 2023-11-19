Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi çalışanlarına yönelik saldırıyı kınadı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi çalışanı 7 personeli hedef almasının 'korkunç bir suç' olduğunu belirterek, saldırıya karşı gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi çalışanı 7 personeli hedef almasının "korkunç bir suç" olduğunu belirterek, saldırıya karşı gerekli tüm önlemlerin alınacağını vurguladı.

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, hastanenin sorumlu komutanlarından Albay Sair el-Hatib ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, 15 Kasım'da İsrail'in hastane çevresine yönelik saldırısında yaralananların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Ürdün halkının kendileriyle gurur duyduğunu ve onlarla birlikte olduklarını kaydeden Kral Abdullah, "Hastanedeki sağlık personeline saldırılması, korkunç bir suç. Saldırıya karşı gerekli tüm önlemler alınacak." ifadesini kullandı.

Kral Abdullah, 44 gündür devam eden İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze halkına hizmet ve tedavi sağlamak amacıyla hastane personelinin gösterdiği muazzam çabaya yönelik desteğini yineledi.

Komutan Hatib ise hastane personelinin tamamının durumunun iyi, morallerinin yüksek olduğunu, yaralıların da gerekli şekilde tedavi edildiğini belirterek, Gazze'deki halka sağlık hizmeti sunmaya devam etmeye hazır olduklarını aktardı.

Ürdün ordusu, 15 Kasım'da Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada hedef alındığını duyurmuştu.

Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi, 2009 yılında kurulmuştu. Ürdün ordusuna bağlı olan hastane, günlük yaklaşık 1200 kişiye hizmet veriyor. Üç ayda bir tıbbi, idari ve teknik ekiplerinin değiştirildiği hastanede verilen hizmetler ücretsiz yerine getiriliyor.