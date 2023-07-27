Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Dışişleri Bakanı ile Filistin topraklarında tansiyonu düşürme çabalarını görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonu düşürme çabalarını görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Kral Abdullah ve Cleverly'nin Filistin topraklarında tansiyonun düşürülmesi yönündeki çabaları da konuştuğu ifade edildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonu düşürme çabalarını görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, Kral Abdullah'ın, ülkesini ziyaret eden İngiliz Bakan Cleverly'yi başkent Amman'da kabul ettiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Kral Abdullah ve Cleverly'nin Filistin topraklarında tansiyonun düşürülmesi yönündeki çabaları da konuştuğu ifade edildi.

Görüşmede İsrail'in barış fırsatını baltalayacak ve istikrarı sarsacak şekilde attığı tek taraflı uygulamaların önüne geçme çabalarının da ele alındığı vurgulanan açıklamada, Kral Abdullah'ın Filistin meselesi için iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı barışın kaçınılmazlığının altını çizdiği kaydedildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'nin, Katar ve Kuveyt'le başlattığı Orta Doğu turunu bugün Ürdün'deki temaslarıyla tamamlaması bekleniyor.

Filistin ile İsrail arasındaki müzakereler, İsrail'in, eski tutukluların serbest bırakılması, yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin durdurulması ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulması şartlarını reddetmesi sebebiyle Nisan 2014'te askıya alınmıştı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrailli radikal Yahudi yerleşimcilerin gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını sürdürdüğü bugünlerde olaylar yaşanabiliyor.