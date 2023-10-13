Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım ulaştırılması için acil insani yardım koridorları açılması gerektiğini belirtti. Kral 2. Abdullah, Gazze'ye insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, sivillerin güvenliğini sağlamak ve savaşın kızışmasını önlemek için acilen insani yardım koridorları açılması gerektiğini ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'ye tıbbi yardım için insani yardım koridorları açılması çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in yoğun bombardımanına hedef olan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım ulaştırılması için acil insani yardım koridorları açılması gerektiğini belirtti.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya göre, Kral 2. Abdullah, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Kral 2. Abdullah görüşme sırasında Gazze'ye insani ve tıbbi yardım ulaştırmak, sivillerin güvenliğini sağlamak ve savaşın kızışmasını önlemek için acilen insani yardım koridorları açılması gerektiğini ifade etti.

İnsani sorumluluklarını yerine getirmeleri için Gazze'deki uluslararası kurumların çalışmalarının sekteye uğratılmaması gerektiğini vurgulayan Ürdün Kralı, Gazze ve çevresindeki tırmanışın durması, olayların Batı Şeria'ya sıçramaması ve durumların daha da kötüleşmesinin önlenmesi için uluslararası çabaların arttırılması gerektiğini söyledi.

Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi ya da göç etmelerine neden olunması girişimlerine karşı uyarıda bulunan Kral 2. Abdullah, krizin bölge ülkelerine sıçratılmaması ve mülteci meselesinin daha fazla derinleştirilmemesi çağrısı yaptı.

Gazze'deki halka toplu cezalandırma politikası uygulanmaması gerektiğini vurgulayan Kral 2. Abdullah, uluslararası hukuka ve insani değerlere uygun olarak iki tarafta da sivillerinin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin de ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldiği ve Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu görüştüğü aktarıldı.

Dün İsrail'i ziyaret ederek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile görüşen Blinken, bugün Ürdün'ün başkenti Amman'a gelmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.