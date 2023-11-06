Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'ye tıbbi yardım attı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Hava Kuvvetleri'nin Gazze Şeridi'ndeki sahra hastanesine tıbbi malzeme attığını duyurdu. Kral Abdullah, Filistinli kardeşlerine yardım etmek için her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ürdün Hava Kuvvetleri'nin dün gece Gazze Şeridi'ndeki sahra hastanesine uçakla tıbbi malzeme attığını duyurdu.

Kral Abdullah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korkusuz hava kuvvetleri personelimiz gece yarısı Gazze'deki Ürdün sahra hastanesine acil tıbbi yardımı uçakla attı. Gazze'deki savaşta yaralanan kardeşlerimize yardım etmek bizim görevimizdir. Her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.