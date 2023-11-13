Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze Şeridi'ndeki İşgal ve Tampon Bölgelerin Krizi Tırmandıracağını Belirtti

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal etme veya tampon bölgeler oluşturma planlarının Filistinlilerin haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirtti. Kral, savaşın durdurulması ve iki devletli çözüm için siyasi sürecin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in abluka ve yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin bazı kısımlarının işgal edilmesi ya da tampon bölgeler oluşturulmasının krizi daha da tırmandıracağını, bunun Filistinlilerin haklarına saldırı niteliğinde kabul edilemez bir durum olduğunu belirtti.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda, Senato Başkanı Faysal el-Fayiz, Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed es-Safedi ve eski başbakanlar ile siyasileri kabul etti.

Karal 2. Abdullah, "Gazze'nin bazı kısımlarının yeniden işgal edilmesi ya da tampon bölgeler kurulmasına ilişkin senaryolar ve fikirler, krizi daha da kötüleştirecektir, bu kabul edilemez ve Filistin haklarına saldırı teşkil eder." dedi.

Hiçbir askeri veya güvenlik çözümünün başarılı olamayacağını vurgulayan Ürdün Kralı, "savaşın durdurulması ve iki devletli çözüme götürecek ciddi bir siyasi süreç başlatılması gerektiğini" belirtti.

Ürdün Kralı, Filistin'in toprak bütünlüğü ve meşru otoritenin desteklenmesinin önemini ve Gazze'nin geri kalan Filistin topraklarından ayrılmaması gerektiğini vurguladı.

Şu anda yapılması gereken en elzem önceliğin Gazze'deki savaşın durdurulması ve yeterli yardımın sağlanması olduğuna dikkati çeken 2. Abdullah, uluslararası topluma, "uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler sözleşmesine saygı gereği, Gazze Şeridi'ndeki insani felaketin acilen durdurulması" çağrısında bulundu.

2. Abdullah, Gazze'de tanık olunan toplu cezalandırma, sivillerin öldürülmesi, hastaneler ve ibadethaneler dahil tüm hayati öneme sahip tesislerin yıkılmasının ne dini yasalar ne de insani değerler açısından kabul edilebilir olduğunu ifade etti.

Ürdün Kralı, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları dahil olmak üzere İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlallerinin bölgede infiale yol açacağı, çatışma alanını genişleteceği uyarısında bulundu.

Kral 2. Abdullah, Ürdün'ün Gazze halkına yönelik değişmez tutumuna işaret ederek Filistinlilerin güçlü destekçisi olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.