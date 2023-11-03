Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına son verilmesi için uluslararası topluma ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Kral Abdullah, Gazze'deki sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılması için insani ateşkesin önemini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Gazze'deki saldırılar için uluslararası topluma ateşkes çağrısı yaptı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, uluslararası topluma, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde acilen ateşkes sağlanması için devreye girmesi çağrısında bulundu.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Kral Abdullah, uluslararası toplumdan "Gazze'de sivillerin korunması için acilen devreye girmesini" istedi.

Kral Abdullah, insani ve tıbbi yardımların Gazze'ye sürdürülebilir bir şekilde ulaştırılması için insani ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Filistin meselesinin askeri yollarla çözülemeyeceğini ifade eden Kral Abdullah, iki devletli çözüm temelinde adil ve kapsamlı barışın sağlanması için çalışılması çağrısında bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırıları sebebiyle 1 Kasım'da Tel Aviv Büyükelçisi'ni "derhal" geri çağırdığını, protestolar nedeniyle ülkesine giden İsrail'in Amman Büyükelçisi'nin dönmesine de izin vermeyeceğini duyurmuştu.