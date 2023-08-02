Ürdün Kralı 2. Abdullah, BAE Devlet Başkanı ile ikili ilişkileri ele aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı. Kral Abdullah ile Al Nahyan görüşmede, ekonomik alanlar ile yatırım ve kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini genişletme mekanizmalarını değerlendirdi. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 'iki kardeş ülkenin halkları için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve tüm bölge halkları için barış, istikrar ve refahı sağlamlaştırmak için ortak görüşte olduğunu' ifade etti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel meseleleri ele aldı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, Ürdün'e resmi ziyarette bulunan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda bir araya geldi.

Kral Abdullah ile Al Nahyan görüşmede, ekonomik alanlar ile yatırım ve kalkınma ortaklıkları başta olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini genişletme mekanizmalarını değerlendirdi.

İkili, iki ülkenin çıkarlarını gerçekleştirmek, Arap meselelerine hizmet etmek, bölgenin güvenlik ve istikrarını geliştirmek için ortak önemi haiz konularda koordinasyon ve istişareyi sürdürmek gerektiğini belirtti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, "iki kardeş ülkenin halkları için sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve tüm bölge halkları için barış, istikrar ve refahı sağlamlaştırmak için ortak görüşte olduğunu" ifade etti.

Görüşmelerde ayrıca, "Filistin davası başta olmak üzere tüm bölgesel ve uluslararası meselelere, iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşma çabalarına, bölgesel ve uluslararası krizlerde siyasi çözümlere ulaşma çabalarına" değinildi.

Görüşmelerin ardından Ürdün'den ayrılan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prens Hüseyin ile üst düzey yetkililer tarafından Marka Askeri Havalimanı'ndan uğurlandı.