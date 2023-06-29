Ürdün, İsveç Büyükelçisine Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Protesto Etmek İçin Nota Verdi

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in Amman Büyükelçisi Alexandra Rydmark'a, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verilmesini protesto etmek amacıyla nota verdi. Dışişleri Bakanlığı, bu eylemi tehlikeli bir ırkçı nefret eylemi olarak nitelendirerek kınadı ve dünyadaki Müslümanların duygularını kışkırtan bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesine tepki olarak İsveç'in Amman Büyükelçisi Alexandra Rydmark'a nota verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsveç'in Amman Büyükelçisi Rydmark'ın bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Büyükelçi Rydmark'a, İsveç hükümetinin başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in radikal kişilerce yakılmasına izin vermesini şiddetle protesto eden nota verildiği aktarılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, tehlikeli bir ırkçı nefret eylemi ve dinlere karşı şiddete teşvik eden İslamofobinin bir tezahürü olan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini kınadı." ifadeleri yer aldı.

Bu tür kışkırtıcı eylemlerin ifade özgürlüğü bağlamında hiçbir şekilde haklı çıkarılamayacağının teyit edildiği açıklamada, dünyadaki 2 milyarı aşkın Müslümanın duygularını kışkırtan bu eylemlerin kabul edilemeyeceği aktarıldı.

Nefret kültürünün en berbat örneklerinden biri olan bu kışkırtıcı eylemlere karşı mücadele etmenin kaçınılmazlığına işaret edilen açıklamada, dini sembollere saygı ve barış kültürünün yayılması için çalışmanın önemine dikkat çekildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi dün Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.