Ürdün, İsrail ve Hamas Arasındaki Uzlaşıyı Memnuniyetle Karşıladı

Ürdün, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıdan memnuniyet duyduğunu belirtti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu uzlaşının Gazze Şeridi'ndeki şiddetin durdurulması ve Filistinlilerin hedef alınmasının engellenmesi açısından önemli olduğu vurgulandı. Ürdün ayrıca Katar'ın bu konuda yürüttüğü çabaları övgüyle karşıladı.

Ürdün, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıdan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, bu uzlaşının Gazze Şeridi'ndeki "şiddetli savaşın" tamamen durdurulmasına; Filistinlilerin hedef alınması ve zorla yerinden edilmesinin engellenmesine yol açacak bir adım olması açısından önemli olduğuna dikkati çekildi.

Ürdün'ün İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi için sağlanan uzlaşıdan memnuniyet duyduğu, Katar'ın bu konuda Mısır ve ABD'yle ortaklaşa yürüttüğü çabaları övgüyle karşıladığı kaydedildi.

Uzlaşının, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerin tamamına, tüm ihtiyaçlara karşılık verecek, istikrarı temin edecek ve Gazzelilerin ikamet ettiği evlerde kalmasına olanak tanıyacak şekilde yeterli insani yardımların ulaştırılmasına katkı sağlamasının önemli olduğu vurgulandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verilmesi konusunda uzlaşıya varıldığı, bu aranın ne zaman yürürlüğe gireceğinin ise 24 saat içinde ilan edileceğini bildirmişti.