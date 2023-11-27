Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki kiliseye yardım gönderdi

Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bulunan bir kiliseye sığınan 620 kişiye insani yardım gönderdi. Yardım, Ürdün Hayır Kurumu tarafından sağlandı ve kilisede kalan yerinden edilmiş kişilere ulaştırıldı.

Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir kiliseye sığınan 620 kişiye insani yardım gönderdi.

Ürdün Hayır Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki Latin Manastırı Kilisesi'ne sığınan ve burada kalan yerinden edilmiş yüzlerce kişiye yardım gönderilmesi için Ürdün Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, kilisenin, Tel el-Heva'daki Ürdün Askeri Sahra Hastanesi yakınında yer aldığı bilgisi verildi.

Kurumun Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, İsrail saldırıları nedeniyle kiliseye sığınan 60 engelli çocuğun da olduğu 620 kişiye gerekli yardımların ve gıda malzemelerinin gönderildiğini kaydetti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre, Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas, "insani ara"nın, Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.