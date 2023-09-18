Ürdün, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya zorla girmesini kınadı

AMMAN, 18 Eylül (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, aşırılık yanlısı Yahudi grupların, İsrail polisinin koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya zorla girmesini güçlü şekilde kınadı.

Bakanlık, Pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu eylemin Mescid-i Aksa'nın tarihi statüsüne ve hukuki statükosuna yönelik bir ihlal ve kutsal mekanların kutsallığına yönelik bir saldırı olduğunu söyledi.

Bakanlık sözcüsü Sinan el-Mecali İsrail'e Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm eylem ve ihlalleri durdurma ve kutsallığına saygı gösterme çağrısı yaptı.

Filistin'in resmi haber ajansı, İsrail güçlerinin Pazar günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'nın ana girişlerinden biri olan Silsile (Zincirli) Kapısı'nda Müslümanlara saldırdığını duyurmuştu.

İsrail medyasındaysa bölgede ciddi düzeyde bir kargaşa çıkmadığı, sadece Yahudi ziyaretçiler bölgeyi gezerken polis ile Filistinliler arasında küçük çaplı arbedelerin yaşandığı haberleri yer aldı.

Bu ihlallerin devam etmemesi konusunda uyarıda bulunan Ürdünlü yetkili, Mescid-i Aksa'nın, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'nın münhasır yetki çerçevesinde olduğu gerçeğine saygı gösterilmesi gereğini vurguladı.