Ürdün, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki baskını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskını kınayarak, sivillerin ve sağlık personelinin güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Ürdün, İsrail'in sabah saatlerinde baskın düzenlediği Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde bulunan siviller ve sağlık personelinin güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun "Hamas'ın operasyonlarında kullandığı" iddiasıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskın kınandı.

İsrail güçlerinin baskınının, uluslararası insancıl hukuku, özellikle de 1949 Cenevre Sivillerin Korunması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki siviller ile sağlık personelinin güvenliğinden İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze'deki tehlikeli koşulların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin hukuki sorumluluğunu üstlenmesini gerektirdiği ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, uluslararası toplumun, ahlaki sorumluluğunu üstlenmesi, işgalci güç olan İsrail'e, devam eden saldırılarını hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemeyecek kadın ve çocuk başta olmak üzere sivilleri hedef almasını sonlandırması için baskı yapması gerektiği kaydedildi.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.