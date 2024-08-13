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Ürdün, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek bölgede sloganlar attığı görüntüleri kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrailli yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek bölgede sloganlar attığı görüntüleri kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, "Bugün, İsrail hükümetinden ve Knesset üyelerinden iki aşırıcı bakanın, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını, uluslararası hukukun ve tarihin açık bir ihlali olarak kınıyoruz. Kudüs'te ve kutsal mekanlarında mevcut hukuki durum, İsrail hükümetinin ve onun aşırılık yanlısı üyelerinin uluslararası yasaları ve İsrail'in işgalci güç olarak yükümlülüklerini hiçe sayma konusundaki ısrarını yansıtıyor. Bakanlığın resmi sözcüsü Büyükelçi Dr. Sufyan Al-Qudah, İsrail'in tek taraflı tedbirlerinin devam etmesi ve Kudüs'teki tarihi ve hukuki statükonun ve kutsallarının sürekli ihlal edilmesinin, bu ihlalleri ve ihlalleri kınayan ve Kudüs için gerekli korumayı sağlayan açık ve sağlam bir uluslararası duruş gerektirdiğini söyledi.

Büyükelçi El Kudah, 144 dönümlük alanıyla Mescid-i Aksa/Haram-ı Şerif'in Müslümanlar için tertemiz bir ibadethane olduğunu yineleyerek, Kudüs Evkaf İdaresi ve Mescid-i Aksa'nın işlerinin bu yönde olduğunu vurguladı. Ürdün Evkaf, İslami İşler ve Kutsal Kutsallıklar Bakanlığı'na bağlı Mescid-i Aksa, Mescid-i Kudsi Şerif'in işlerini yönetmek ve ona erişimi düzenlemek için münhasır yargı yetkisine sahip yasal organdır. Büyükelçi Al-Qudah, Filistin Devleti'nin işgal altındaki Kudüs şehri üzerinde egemenlik hakkına sahip olduğunu vurguladı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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