Ürdün, İsrail'in Gazze'deki okullara düzenlediği saldırıları kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sığınaklara dönüştürülen okullara düzenlediği saldırıları şiddetle reddedip kınadığını açıkladı. Bakanlık, bu saldırıların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

AMMAN, 19 Kasım (Xinhua) -- Ürdün, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sığınaklara dönüştürülen okullara düzenlediği ve çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin ölümüne yol açan saldırıları kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarını şiddetle reddedip kınadıklarını ifade ederek bunun uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre Bakanlık Sözcüsü Sufian Qudah, İsrail'in şiddetli saldırılarını, uluslararası hukuku ve uluslararası insani hukuku tekrar tekrar ihlalini, ayrıca sivillere, okullara, hastanelere ve ibadet yerlerine yönelik saldırılarını durdurmak için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğine işaret etti.

İsrail ordusu Cumartesi günü erken saatlerde, yerinden edilmiş insanların barındığı Cibaliye mülteci kampındaki BM Mültecilere Yardım Ajansı'na ait Fakhoora Okulu ile Gazze'nin kuzeyindeki Tal al-Zaatar okulunu vurdu.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Xinhua'ya konuşan bir kaynak, BM tarafından yönetilen okula düzenlenen saldırıda ölü sayısının, bölgedeki arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından artabileceği uyarısında bulundu.