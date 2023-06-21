Ürdün, İsrail'in Filistin köylerine yönelik saldırılarını kınadı

Ürdün, Yahudi yerleşimcilerin Filistin köylerine yönelik saldırılarının "derhal durdurulması" çağrısında bulundu ve İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 1000 yeni konut inşa planını kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden ihlalleri ve saldırılarının bölgede gerilimi tırmandırdığını belirtti.

Uluslararası toplumun bunu derhal durdurmak için çalışması gerektiğini kaydeden Mecali, "Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Filistin topraklarındaki bazı köylere yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınamakta ve bunlara derhal son verilmesi çağrısında bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Mecali, Ürdün olarak İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da 1000 yeni konutun inşasına onay vermesini de kınadıklarını aktardı.

Güvenlik ve barışı tehdit eden ve bedelini herkesin ödeyeceği şiddet döngülerinin patlak vermesini önlemenin zorunlu olduğunu vurgulayan Mecali, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tehlikeli tırmanışın durdurulması çağrısında bulundu.

Mecali, "Yerleşim yerleri inşa etmek ve genişletmek, topraklara el koymak, Filistinlileri yerinden etmek ve onlara saldırmak gibi tek taraflı önlemler gayrimeşru, yasa dışı, reddedilen ve kınanan uygulamalardır. Bunlar, uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlalini temsil ediyor, barışın temellerini ve iki devletli çözüm şansını baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, bugün Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait bazı ev ve araçları ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 Filistinli de yaralanmıştı.

İsrail saldırıları ve yasa dışı yerleşim yerleri gerilimi tırmandırıyor

İsrail yönetimi de bugün Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimi Eli'de düzenlenen silahlı saldırıyı gerekçe göstererek, uluslararası hukuka aykırı olmasına rağmen bu yerleşimde 1000 ek konut yapma kararı almıştı.

İsrail yönetiminin yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşası kararı, İsrail ordusunun baskın ve saldırılarının son dönemde çok sayıda Filistinlinin ölümüne yol açması ve bölgede gerilimi tırmandırmasının ardından geldi.

İsrail ordusu, pazartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine çok sayıda zırhlı aracın yanı sıra "Apache" tipi helikopterler de kullanarak saldırı düzenlemişti. Saldırıda, ikisi çocuk 7 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

Cenin'deki kanlı saldırının ardından dün, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yeri Eli'de bir benzin istasyonu yakınında silahlı saldırı düzenlenmiş ve 4 İsrailli yerleşimci ölmüştü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 700 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

Ancak İsrail yönetimi, son dönemde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası arenadaki tepkilere rağmen yasa dışı yerleşimleri genişletme planlarına devam ediyor. Bu kapsamda Netanyahu hükümeti, yakın zamanda, Batı Şeria'da 4 bin yeni konut inşa etmeyi planladıklarını duyurmuştu.