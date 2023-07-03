Ürdün, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına uluslararası müdahale çağrısı yapıyor

Ürdün, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Filistin şehirlerine ve halkına düzenlediği saldırılar karşısında uluslararası toplumu "acilen harekete geçmeye" çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskını konuştu.

İsrail'in Cenin saldırısının tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkati çeken Safedi ve Şeyh, İsrail'in saldırılarına son vermesi ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail'in Cenin saldırısının şiddet sarmalını tetikleyecek tehlikeli bir tırmanış olduğu uyarısında bulundu.

FKÖ Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Şeyh de yayımladığı açıklamada, Safedi ile bu sabah acil bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, Cenin saldırısının durmasının yollarını ve bu bağlamda Arap ve uluslararası düzeydeki ortak çabaları görüştüklerini kaydetti.

Şeyh, "Filistin halkına yönelik devam eden saldırılar, bölgeyi şiddet ve istikrarsızlığa sürükleyecektir." ifadesini kullandı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Senan el-Mecali de yayımladığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında tansiyonu yükselten İsrail'in, bu sabah Cenin'de düzenlediği saldırıları kınadı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki kentlere ve Filistin halkına düzenlenen saldırıların durması için uluslararası toplumun derhal ve etkili bir şekilde harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail güçlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 7 Filistinli hayatını kaybetmiş, 27 Filistinli yaralanmıştı.

El-Bire kentinde de İsrail askerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinli başından vurularak yaşamını yitirmişti.