Ürdün, Gazze'ye tıbbi yardım gönderdi

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1. Yardımdan çeşitli görüntüler

3. Yardımdan çeşitli görüntüler

Ürdün, Gazze Şeridi'ne Perşembe günü temel tıbbi malzemeleri de içeren insani yardım taşıyan bir uçak gönderdi.

Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre, yardım uçağı önce Mısır'a inecek. Mısırlı yetkililerle yapılan koordinasyonun ardından uçak, Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne doğru yola çıkacak.

Yardım, Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalar sırasında yaralananların tedavilerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

"Yardımda, tedavi için gerekli araç ve gereçlerden antibiyotiklere bu gibi durumlarda gerekli olabilecek her türlü tıbbi malzeme ile Gazze Şeridi'nde meydana gelebilecek yaralanma türlerine yönelik gerekli unsurlara odaklandık. Haşimi Hayır Kurumu'nun, önümüzdeki günlerde gönderilmek üzere tıbbi, gıda veya insani yardım gibi ihtiyaçların önceliğini belirlemek için Filistin Sağlık Bakanlığı ve oradaki resmi kurumlarla koordinasyonu devam ediyor."

Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Cumartesi günü Gazze Şeridi'ne komşu İsrail'in güneyindeki kasabalara sürpriz bir saldırı düzenleyerek İsrail'in Gazze'ye misilleme saldırıları başlatmasına neden olmuştu.

Her iki taraf da ağır kayıplar verirken Cuma günü itibarıyla ölü sayısı 2.800'ü aştı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.

(XHTV)