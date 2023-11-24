Ürdün, Gazze'ye insani ve tıbbi yardım taşıyan uçakları Mısır'a gönderdi

Ürdün, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım taşıyan iki uçağı Mısır'a gönderdi. Yardımlar, UNRWA işbirliğiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

Ürdün, Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere insani ve tıbbi yardım taşıyan iki uçağı Mısır'a gönderdiğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama, Ürdün Haşimi Hayır Kurumundan yapıldı.

Açıklamaya göre Ürdün, 77 ton tıbbi ve insani yardım taşıyan iki uçağı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'ne ulaştırılmak üzere Mısır'ın Ariş Havalimanı'na gönderdi.

Yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye girişinin sağlanması için havalimanında Mısır Kızılayı tarafından teslim alınacağı kaydedildi.

İnsani ve tıbbi yardım taşıyan üçüncü bir uçağın da yarın Gazze'ye ulaştırılmak üzere hazır bulunduğu ve bunun Gazze için gönderilecek 10. yardım uçağı olacağı ifade edildi.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.