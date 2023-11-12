Ürdün, Gazze'ye ikinci kez tıbbi malzeme ulaştırdı

Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi. Tıbbi malzeme desteği operasyonunun ikinci kez yapıldığına dikkat çekilen haberde, olayın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi. Ürdün Sahra Hastanesi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik süren bombardımana rağmen çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'ya göre, yetkili askeri bir kaynak, tıbbi malzeme yardımının Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak tarafından paraşütlerle atıldığını söyledi.

Tıbbi malzeme desteği operasyonunun ikinci kez yapıldığına dikkat çekilen haberde, olayın Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar işbirliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, Ürdün Sahra Hastanesi'nin Gazze Şeridi'ne yönelik süren bombardımana rağmen çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 6 Ekim'de, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne ilk kez tıbbi malzeme ve ilaç tedariki için silahlı kuvvetlerin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurmuştu.