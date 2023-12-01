Ürdün, Gazze'deki Sahra Hastanesi'ne Paraşütle Tıbbi Malzeme Ulaştırdı

Ürdün silahlı kuvvetleri, Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne acil tıbbi malzeme ulaştırdı. Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçaktan atılan paraşütlerle yapılan yardımlar, Gazze halkının yanında olmak ve hastanenin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Ürdün silahlı kuvvetlerinin Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi'ne paraşütle acil tıbbi malzeme ulaştırdığı bildirildi.

Ürdün ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçaktan atılan paraşütlerle Gazze'deki Sahra Hastanesi'ne acil insani yardım ve tıbbi malzeme ulaştırıldığı aktarıldı.

Sahra Hastanesi'ne havadan 3'üncü defa indirme yapıldığına işaret edilen açıklamada, bu yardımların, Gazze halkının yanında olmak, sahra hastanesinin ve sağlık personelinin hizmet kapasitesini artırmak ve yaralı ve hastaların acılarını hafifletmek amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ürdün ordusu daha önce 6 ve 12 Kasım'da Gazze'deki Sahra Hastanesi'ne paraşütlerle yardım ve tıbbi malzeme desteğinde bulunmuştu.