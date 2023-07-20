Ürdün Dışişleri Bakanı UNRWA ile Destek Görüşmesi Yaptı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile UNRWA'nın temin etmeyi hedeflediği destekleri görüştü. Görüşmede, UNRWA'nın kaynaklarını çeşitlendirmenin gerekliliği vurgulandı ve bağışçı ülkelere destek taahhüdünde bulunma çağrısı yapıldı. Ayrıca Ürdün ve İsveç'in UNRWA konulu toplantının hazırlıkları da konuşuldu.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile UNRWA'nın temin etmeyi hedeflediği destekleri görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi başkent Amman'da Lazzarini ile bir araya geldi.

UNRWA'nın temin etmeyi hedeflediği desteklerin ele alındığı görüşmede, Safedi ve Lazzarini UNRWA'nın kaynaklarını çeşitlendirmenin gerekliliğini vurgulayarak, bağışçı ülkelere de birkaç yıllık destek taahhüdünde bulunma çağrısı yaptı.

Ürdün ve İsveç'in eylül ayındaki BM Genel Kurulu'nda düzenleyeceği UNRWA konulu toplantının hazırlıklarının da konuşulduğu görüşmede, Dışişleri Bakanı Safedi, uluslararası toplumun UNRWA'ya gerekli desteklerini sürdürmesi için Ürdün'ün bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla çalışmalarını devam ettireceğini vurguladı.

UNRWA'nın kuruluşu ve faaliyetleri

UNRWA, topraklarından göç etmek zorunda kalan Filistinlilere geçici yardım sunmak amacıyla BM Genel Kurulunun 302 sayılı kararıyla 8 Aralık 1949'da kuruldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana ve Ürdün'ün başkenti Amman'da olmak üzere iki ana merkezi ve yardım yaptığı bölgelerde şubeleri bulunan kurumun, Filistin meselesine adil bir çözüm bulunana kadar her 3 yılda bir görev süresi yenileniyor.

UNRWA'nın birkaç yıldır yaşadığı mali kriz sebebiyle Filistinli mültecilere hizmetlerinde düşüş görülüyor.

Batı Şeria, Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal yardım hizmetleri sunan UNRWA'ya ait 1300 tesis bulunuyor.