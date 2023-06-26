Ürdün Dışişleri Bakanı: Suriyeli Mültecilerin Güvenli Dönüşü İçin Ürdün ve BM İşbirliği Güçlendirilmeli

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşleri için uygun şartları oluşturmak üzere Ürdün ve Birleşmiş Milletler'in (BM) işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

AMMAN, 26 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü dönüşleri için uygun şartları oluşturmak üzere Ürdün ve Birleşmiş Milletler'in (BM) işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre bakan, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Ürdün'deki görüşmesi sırasında söz konusu açıklamayı yaptı.

Toplantı sırasında Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunmasına yönelik olarak Arap devletlerin devam eden çabaları hakkında Griffiths'e bilgi veren Safedi, Ürdün'ün mülteci barındırma kapasitesinin aşıldığına vurgu yaptı.

Safedi, ayrıca mültecilere ülkelerine dönünceye kadar makul yaşam koşulları sağlamaya yönelik insani yükümlülük ile bölgesel ve uluslararası güvenlik gereksinimine de dikkat çekti.

İki yetkili, Ürdün ile BM kuruluşları arasında Suriyeli mülteciler meselesinden kaynaklanan zorlukların üstesinden gelmek üzere yürütülecek işbirliği mekanizmasının yanı sıra en son bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de ele aldı.

Griffiths, Ürdün'ün mültecileri barındırma ve onlara makul yaşam koşulları sağlama konusunda oynadığı önemli insani rolü takdir ettiğini ifade etti.