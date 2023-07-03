Ürdün Dışişleri Bakanı Şam'da Beşşar Esed ile görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı resmi ziyarette Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi. Görüşmede, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ve ikili ilişkiler ele alındı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı resmi ziyarette Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya geldi.

Suriye'deki haber ajansı SANA'ya göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, resmi temaslarda bulunmak üzere Şam'a gitti.

Bakan Safedi, ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Esed ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüştü.

Görüşmede, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü ve ikili ilişkiler ele alındı.

Suriyeli mültecilerin geri dönüşünün kendileri için "öncelik" olduğunu ifade eden Esed, geri dönüşler için gerekli temel altyapı ve yeniden imar gibi konuların desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Ürdünlü Bakan Safedi de Suriyeli mültecilerin dönüşüne katkıda bulunmak amacıyla Suriye ile ikili ilişkilerdeki işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi.

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor. Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının, 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları nedeniyle ülkeye girdiği biliniyor.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'yi 15 Şubat'ta da ziyaret etmişti.