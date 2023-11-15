Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırısını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan Şifa Hastanesi'ne yönelik "vahşeti" karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) sessizliğini kınadıklarını belirtti.

Safedi, X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamada, Şifa Hastanesi'ndeki felaketin, BMGK'nin sergilediği sessizliğin müsaade ettiği "barbarlığı" gösterdiğini ifade etti.

Ürdünlü Bakan, "BMGK, bebeklerin kuvözden çıkarmaya zorlanması konusunda nasıl sessiz kalabilir? BMGK'nin (Şifa Hastanesi'ndeki) bu vahşet ve bebeklerin kuvözden mahrum bırakılması karşısında sergilediği sessizliği kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaş suçları karşısındaki bu sessizliğin kabul edilemez olduğunu belirten Safedi, BMGK'nın harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenlemişti.