Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, 'İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı. Bunun sonucu ise, önümüzdeki yıllarda epik boyutlarda bir insani felaket olacak' dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından yaptığı açıklamada, "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı. Bunun sonucu ise, önümüzdeki yıllarda epik boyutlarda bir insani felaket olacak" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanı 21'inci gününde de devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından bugün yapılan "İsrail Kara Kuvvetlerinin bu gece faaliyetlerini genişleteceği" duyurusunun ardından Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Safadi, "İsrail Gazze'ye kara savaşı başlattı. Bunun sonucu ise, önümüzdeki yıllarda epik boyutlarda bir insani felaket olacak" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda oylanacak Gazze'ye karşı savaşı durdurmaya yönelik Arap ülkelerinin hazırladığı karar taslağına değinen Safadi, "Bu karara karşı oy vermek, bu anlamsız cinayeti onaylamak anlamına gelir. Milyonlarca kişi oylamayı izleyecek. Tarih yargılayacak" dedi. - AMMAN