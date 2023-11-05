Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail, bu savaşta insanlığını kaybediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, dünyanın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını büyük şokla izlediğini belirterek, " İsrail, bu savaşta insanlığını kaybediyor." ifadesini kullandı.

İngiliz Sky News yayınına katılan Safedi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın İsrail'in Gazze halkına yönelik saldırılarını büyük şokla izlediğini, binlerce insanın saldırılarda hayatını kaybettiğini ve çok sayıda binanın yerle bir olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapmaya çalıştığımız şey, herkesin bu çılgınlığın devam edemeyeceğini ve bu savaşın sona ermesi gerektiğini anlamasını sağlamak. Kimse kazançlı çıkmıyor, tam tersine herkes kaybediyor. Filistinliler hayatlarını kaybediyor, bölgedeki insanlar inançlarını kaybediyor ve İsrail, bu savaşta insanlığını kaybediyor."

"Bu savaşın ürettiği nefretin miktarı hayal gücünün ötesinde"

Bakan Safedi, Gazze'de ateşkesin masumların öldürülmesini durduracağı için önemli olduğunun altını çizerek, ülkesinin her zaman bölgede barışın sağlanmasına aracılık eden rol oynadığını söyledi.

Safedi, "Sorun, buna hiç ilgi göstermeyen bir İsrail hükümetiyle çalışıyor olmamız." değerlendirmesinde bulundu.

Savaşın gelecek nesiller için işleri daha da kötüleştireceği yorumunda bulunan Safedi, "Bu savaşın ürettiği nefretin miktarı hayal gücünün ötesinde. Bu nefret gelecek nesilleri belirleyecek." dedi.

Ürdünlü Bakan: "Biz İsrail'in müttefiki değiliz"

Safedi, Sky News spikerinin, "Ürdün, onlarca yıldır İsrail'in müttefiki" ifadesini kullanması üzerine, "Biz, İsrail'in müttefiki değiliz." yanıtını verdi.

Bakan Safedi, "Biz 1994'te bölgedeki çatışmanın temel kaynağı olan Filistin meselesini ele alacak ve bölgedeki Filistinlilerin, İsraillilerin ve diğer herkesin hakkı olan bölgesel kapsamlı barışa yol açacak ilerleme bağlamında İsrail'le barış yapmış bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 800'ü çocuk, 2 bin 550'si kadın olmak üzere 9 bin 770 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 151 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 60 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.