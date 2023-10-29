Ürdün Dışişleri Bakanı: Gazze'ye acil yardımlar için uluslararası toplum harekete geçmeli

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili uluslararası toplumun acil insani yardımların ulaşması için harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in saldırılarıyla "cehenneme çevirdiğini" ifade ettiği Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların ulaşması için uluslararası toplumun birlikte harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Safedi, ülkesini ziyaret eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının son bulması ve insani yardımların girişi için sarf edilen çabalar ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Safedi, İsrail saldırılarının ve neden olduğu insani felaketin durması gerektiğini vurguladı.

Safedi, "Uluslararası hukuka aykırı biçimde İsrail'in savaşının cehenneme çevirdiği Gazze Şeridi'ne acil insani yardımların ulaşması için uluslararası toplumun derhal birlikte harekete geçmesi gerek." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırılarına başladı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 311'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyurdu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısı 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 262'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e yükselirken, 20 bin 242 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 116 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 34 Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.