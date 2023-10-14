Ürdün Dışişleri Bakanı Gazze'deki saldırıları kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze'ye yönelik saldırıların ve insani felaketin durması gerektiğini belirtti. Safedi, Gazze'ye gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların girişinin engellenmesinin, savaş suçu ve tüm insani değerlerin ihlali olduğunu kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze'ye yönelik saldırıların ve insani felaketin durması gerektiğini belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Safedi, başkent Amman'da Kanadalı mevkidaşı Melanie Joly ile bir araya geldi.

Gazze'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Safedi, Gazze'deki savaşın ve insani felaketin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Safedi, Gazze'ye gıda, ilaç ve temel ihtiyaçların girişinin engellenmesinin, savaş suçu ve tüm insani değerlerin ihlali olduğunu kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı, uluslararası camiaya, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve sivillerin korunması için harekete geçme çağrısı yaptı.

İki bakan, yaşanan krizin çözümü ve insani yardımların ulaştırılması için yürütülen çalışmaların koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.