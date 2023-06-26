Ürdün Dışişleri Bakanı, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için koşulları görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için koşulların oluşturulması konusunu görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşü için koşulların oluşturulması konusunu görüştü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths ile başkent Amman'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Suriye krizini çözmek için gösterilen çabalar ve "Suriyeli mülteci" sorunuyla mücadele için Ürdün ile uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliği mekanizmaları ele alındı.

Görüşme sırasında Safedi, Griffiths'e Suriye krizini "tüm insani, güvenlik ve siyasi sonuçlarıyla ele alarak" çözüme kavuşturmak için gösterilen çabalar hakkında bilgi verdi.

Safedi, mültecilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve ülkelerine gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönmeleri için koşulların oluşturulmasında Ürdün ile BM arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Suriyeli mültecilerin geleceğinin kendi ülkelerinde olduğunu ve bunun da geri dönüşleri için gerekli ortamın sağlanması için pratik adımların atılmasını gerektirdiğini kaydeden Safedi, "Ürdün'ün mültecileri barındırma kapasitesini aştığını" vurguladı.

Ürdün, 2011'den bu yana devam eden Suriye krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri durumunda. Ürdün'de çoğunluğu Suriyeli olmak üzere birçok uyruktan 750 bin "kayıtlı mülteci" yaşıyor. Ürdün'de yaşayan 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.