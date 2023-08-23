Ürdün'deki Mülteci Kampında 4 Suriyeli Hayatını Kaybetti

Ürdün'ün El-Mefrak ilinde Ez-Zateri Mülteci Kampı'ndaki atık su arıtma tesisine ait gölete düşen 4 Suriyelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mefrak ilinde Suriyeli sığınmacıların ikamet ettiği Zateri Mülteci Kampı'nda bulunan arıtma tesisinde bakım çalışmaları yapan 4 Suriyeli, tesise ait gölete düştü.

Göletten çıkarılarak El-Mefrak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suriyelilerin hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Ürdün'deki Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR) yapılan yazılı açıklamada, Zateri Mülteci Kampı'nda yaşanan elim olay nedeniyle derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine psikolojik ve sosyal desteğin yanı sıra gereken desteğin verileceği belirtildi.

Ürdün'ün kuzeydoğusundaki El-Mefrak kentinde Suriyeli mültecilerin barındığı Zateri Kampı, dünyanın en büyük mülteci kamplarından biri.

Suriye'de iç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana güvenli bir yer bulabilmek için evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce Suriyeli mülteci, Ürdün'deki Zateri Kampı'nda zorluklarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Ülkedeki 1 milyon 300 bin Suriyelinin yaklaşık yarısının 2011'den önce evlilik, ticaret ve akrabalık bağları sebebiyle ülkeye giriş yaptığı biliniyor.