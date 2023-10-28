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Ürdün'deki gösterilerden çeşitli görüntüler

Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasının ardından Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere destek olmak için Cuma günü büyük protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Amman'da binlerce Ürdünlü, Filistinlilerle dayanışma için sokaklara döküldü ve çatışmalara ABD'nin müdahalesini reddettiklerini dile getirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.(XHTV)