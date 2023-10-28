Ürdün'deki gösterilerden çeşitli görüntüler
Dünya Haberleri
Filistin-İsrail çatışmasının tırmanmasının ardından Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere destek olmak için Cuma günü büyük protesto gösterileri düzenlendi. Başkent Amman'da binlerce Ürdünlü, Filistinlilerle dayanışma için sokaklara döküldü ve çatışmalara ABD'nin müdahalesini reddettiklerini dile getirdi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.(XHTV)
Ürdün'deki gösterilerden çeşitli görüntüler
Filistin- İsrail çatışmasının tırmanmasının ardından Ürdün'ün çeşitli bölgelerinde Filistinlilere destek olmak için Cuma günü büyük protesto gösterileri düzenlendi.
Başkent Amman'da binlerce Ürdünlü, Filistinlilerle dayanışma için sokaklara döküldü ve çatışmalara ABD'nin müdahalesini reddettiklerini dile getirdi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.(XHTV)