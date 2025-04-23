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Ürdün'de Müslüman Kardeşlik'in Faaliyetleri Yasaklandı

Ürdün'de Müslüman Kardeşlik'in Faaliyetleri Yasaklandı
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Ürdün İçişleri Bakanı, Müslüman Kardeşlik grubunun üyelerinin sabotaj planlarıyla bağlantılı olduğunun tespit edildiğini belirterek, grubun faaliyetlerinin ülke genelinde yasaklandığını ve mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Ürdün'deki en etkili muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşlik'in faaliyetleri, "üyelerinin bir sabotaj planıyla bağlantılı olduğunun tespit edildiği" gerekçesiyle ülke genelinde yasaklandı.

Ürdün İçişleri Bakanı Mazen Fraya, ülke genelindeki Müslüman Kardeşlik hareketinin faaliyetlerinin yasaklandığını, hareketin mal varlığına el konulduğunu ve hareketin ideolojisini yayan herkesin yasal olarak sorumlu tutulacağını söyledi.

Ürdün'ün en çok destek bulan muhalefet grubu olan Müslüman Kardeşlik'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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