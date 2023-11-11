Ürdün'de İsrail'e karşı protestolar

ÇEKİM ZAMANI: 10 Kasım 2023

Protestolardan çeşitli görüntüler

Ürdün'ün başkenti Amman'da Cuma günü sokaklara dökülen göstericiler İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarına son vermesini talep etti.

Katılımcılar Ürdün ve İsrail arasında 1994 yılında imzalanan barış anlaşmasının iptal edilmesinin yanı sıra İsrail ile yapılan doğalgaz ve su anlaşmalarının da iptal edilmesini talep etti.

Gazze'deki ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarındaki Filistin halkını desteklemek için Filistin bayrakları ve pankartlar açan katılımcılar, İsrail saldırganlığını ve ABD'nin İsrail-Hamas çatışmasına müdahalesini kınadı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Amman'dan bildiriyor.(XHTV)