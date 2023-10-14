Ürdün'de İsrail'e Karşı Gösteriler Yapıldı
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Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD büyükelçiliği çevresinde Filistin halkına destek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteriler düzenlendi. Ürdünlüler Hamas'a destek sloganları attı ve İsrail karşıtı pankartlar taşıdı. İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti.
Ürdün'ün başkenti Amman'daki ABD büyükelçiliği çevresinde Filistin halkına destek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteriler yapıldı.
Güvenlik güçlerinin yolları kapatarak aldığı önlemler sonucu planlanan büyük bir gösteri yerine Ürdün halkı ABD Büyükelçiliği çevresinde çeşitli noktalarda toplandı.
İsrail'i protesto eden Ürdünlüler Hamas'a destek sloganları attı.
Göstericiler, üzerinde "ABD yönetimi, Filistin halkına karşı işlediği suçlarda İsrail işgalinin ortağıdır" yazılı büyük bir pankart taşıdı.
İsrail'in tam abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Ürdün'de İsrail karşıtı gösteriler düzenleniyor.
Ülkede 13 Ekim'de yoğun katılımla düzenlenen protestolarda göstericiler, güvenlik güçlerinin engeline rağmen Ürdün-Filistin sınırına gitmeye çalışmıştı.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.