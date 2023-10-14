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Ürdün'de İsrail'e Karşı Gösteriler Yapıldı

Ürdün'ün başkenti Amman'da ABD büyükelçiliği çevresinde Filistin halkına destek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteriler düzenlendi. Ürdünlüler Hamas'a destek sloganları attı ve İsrail karşıtı pankartlar taşıdı. İsrail-Filistin çatışmasında İsrail'in saldırılarında binlerce kişi hayatını kaybetti.