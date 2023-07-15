Ürdün'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Ürdün'ün başkenti Amman'da Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından düzenlenen anma programına Büyükelçi Erdem Ozan, Türk vatandaşlar ve Ürdünlüler katıldı. Programda, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanlar için saygı duruşu yapıldı ve Türk halkının birlik ve beraberlik gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan bir sergi de sergilendi.

Ürdün'ün başkenti Amman'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programı yapıldı.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliğinde düzenlenen programa Büyükelçi Erdem Ozan'ın yanı sıra Ürdün'de ikamet eden Türk vatandaşlar ve Ürdünlüler katıldı.

Program, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Anma programında konuşan Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Ozan, Türk halkının darbe girişiminde tek yürek olduğunu kanıtladığını ve demokrasinin kazandığını dile getirdi.

Ozan, o dönem ülkesinin terörle mücadelesine destek veren Ürdün'e de teşekkür etti.

Programda ayrıca Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çektiği fotoğraflardan oluşan "Milli Birlik Günü" sergisi de yer aldı.