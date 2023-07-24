Ürdün, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e Yönelik Saldırıyı Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı ve bu tür eylemlerin suç sayılması çağrısı yaptı.

Ürdün, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik tekrarlanan saldırıyı kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırı "tüm Müslümanların duygularını hedef alan kaba bir provokasyon" olarak nitelendirildi.

Bunun şiddeti körükleyen, dinleri aşağılayan nefret ve ırkçılık eylemi olduğu ve hiçbir şekilde ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği vurgulayan açıklamada, Danimarka yönetiminin Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılara izin vermesinin reddedildiği ve eylemin kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların suç sayılması çağrısı yapılırken nefreti körükleyen bu tür eylemlerin olumsuz sonuçlarına karşı uyarıda bulunuldu.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri bugün önce İran'ın, daha sonra da Irak'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı marjinal grup üyeleri, 21 Temmuz'da da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.