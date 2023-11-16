Ürdün, Batı Şeria'ya sahra hastanesi gönderdi

Ürdün ordusu, Kral 2. Abdullah'ın talimatıyla Nablus'a bir sahra hastanesi gönderdi. Hastanede ameliyathane, yoğun bakım odası ve diğer tıbbi birimler bulunuyor. Bu adım, Ürdün'ün Filistin halkının yanında olduğunu gösteren çabalarının bir parçasıdır.

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine sahra hastanesi gönderdiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin Kral 2. Abdullah'ın talimatları doğrultusunda hasta ve yaralılara sağlık hizmeti sağlamak üzere Nablus'a bir sahra hastanesi gönderdiği ifade edildi.

Sahra hastanesinde, iki ameliyathane, iki yoğun bakım odası, cerrahi operasyonların gerçekleştirilmesi için 15 yatağın yanı sıra laboratuvar, eczane, radyoloji, diş kliniği ve sterilizasyon kısımlarının bulunduğunu kaydedildi.

Atılan bu adımın, Ürdün'ün Batı Şeria'daki Filistin halkının kararlılığını desteklemek için gösterdiği çabaların bir devamı niteliğinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca daha önce gönderilen Gazze'deki Ürdün Sahra Hastanesi ile Cenin ve Ramallah'taki cerrahi operasyon ünitelerinde de faaliyetlerin devam ettiği kaydedildi.

Nablus'a gönderilen sahra hastanesiyle Ürdün'ün Filistin topraklarındaki tıbbi tesislerinin sayısı 4 oldu.

Ürdün ordusu, dün, Gazze'de 2009'da kurulan Ürdün Sahra Hastanesi'nde çalışan 7 personelinin, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinlilere müdahale ettiği sırada yaralandığını duyurmuştu.