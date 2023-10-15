Ürdün Başbakanı Gazze'ye 5 Milyon Dolarlık Tıbbi Destek Sağlayacak

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile Gazze Şeridi'ne tıbbi destek için yaklaşık 5 milyon dolar tahsis edildiğini belirtti.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ile Gazze Şeridi'ne tıbbi destek için yaklaşık 5 milyon dolar tahsis edildiğini belirtti.

Başbakanlığın X sosyal medya platformunda yer alan yazılı açıklamada, Hasavne'nin, Bakanlar Kurulunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların durdurulmasının ele alındığı bugünkü oturumunda yaptığı konuşmasına yer verildi.

Hasavne, "Bakanlar Kurulu, Kral 2. Abdullah'ın talimatları doğrultusunda UNRWA'nın bütçesine destek için 3 milyon dinar (4,2 milyon dolar), Gazze Şeridi'ne tıbbi ekipman ve ilaç desteği için de yarım milyon dinar (704 bin dolar) tahsis edilmesi yönünde karar aldı." dedi.

Gazze halkının maruz kaldığı savaş ve sistematik yıkıma ilişkin suskunluğun kabul edilebilir bir seçenek olmadığını vurgulayan Hasavne, mevcut durumda "Gazze halkının insani ve hukuki korunma hakkını elinden alan bir saldırı ile İsrail'in uluslararası hukuku açık şekilde ihlaline" sessiz kalındığını ifade etti.

Hasavne, sivil kurbanların, kimlikleri, milliyetleri, ırkları veya dinleri ne olursa olsun mağdur olduğuna işaret ederek, uluslararası topluma, "İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadığı gibi Filistinli sivillerin öldürülmesini de kınaması" çağrısında bulundu.

Ülkesinin, Filistinlilerin Gazze'den zorla yerinden edilmesine yol açacak hiçbir adım ya da uygulamayı asla kabul etmediğini belirten Hasavne, bunun "kırmızı çizgi" olduğunu, bölgeyi daha derin ve geniş bir çatışmanın içerisine sürükleyeceğini ifade etti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 329 kişinin öldüğünü, 9 bin 42 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.