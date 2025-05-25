UNWRA'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

UNWRA'dan Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı
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UNWRA, Gazze'deki durumun kötüleşmesini önlemek için bölgeye sürekli yardım girmesi gerektiğini vurguladı. Günlük 500 ila 600 tırın bölgeye ulaşması gerektiği ifade edildi.

UNWRA, Gazze'deki durumun daha da kötüleşmesini önlemenin tek yolunun, bölgeye etkin ve sürekli şekilde yardımların girmesi olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA), yazılı bir açıklamada bulundu. Gazze'deki felaketin daha da kötüleşmesini önlemenin tek yolunun bölgeye etkin ve sürekli şekilde yardımların girmesinden geçtiği kaydedilen açıklamada, Gazze'ye BM kontrolünde günlük 500 ila 600 tır kamyonun girmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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